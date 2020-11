El pituto, La Gotita y el certificado de defunción: las fallas de "Carmel" según Horacio García Belsunce

“El documental me parece un trabajo serio, bien hecho, muy difícil meter 18 años en 4 horas, pero quedaron algunos baches o cosas no aclaradas que quiero aclarar”, dijo Horacio.

“En primer lugar –comenzó- el tema de Beatriz Michelini –la masajista-. En todas sus declaraciones hasta el juicio oral siempre dijo que ella había llegado y había entrado y estaba presenten cuando Carlos (Carrascosa) llamó a la ambulancia, sino que ella es la que dice que llame. De eso no debería quedar ninguna duda”, sostuvo Horacio.

CASO BELSUNCE | Horacio García Belsunce: "No puedo perdonar al sinvergüenza de Molina Pico"

Y agregó que “la persona que estaba reanimando a María Marta con Guillermo Bartoli era sin dudas Beatriz Michelini” y “de ninguna manera” Irene Hurtig, media hermana de la víctima quien “llega más tarde que Guillermo y sale corriendo a buscar un medico”.

Como prueba, Horacio sostiene que “el auto de Michelini está estacionado en la entrada adelante del de Guillermo, por lo tanto él, a quien Carlos llama después de Osde, llega y coloca el auto detrás. O sea que Michelini ya estaba haciendo la reanimación y Guillermo llega después”.

Horacio dijo arrepentirse por no reclamar que la autopsia se haga en el momento: “Lo que me lamento hoy en día es que ese shock postraumático que sufrí en aquel momento me haya nublado la razón como para decir, acá se hace la autopsia ya. Yo estaba tan convencido del accidente, más el shock postraumático, que no reaccioné. Me arrepiento de eso”.

Y apuntó contra el Fiscal Diego Molina Pico: “Es al único tipo al que no le puedo perdonar lo hizo, al único, y mirá que me hicieron muchas, pero a este sinvergüenza no lo puedo perdonar. No solo no ordena la autopsia sino que cuando se sube al auto del comisario (Aníbal) Gastaldi, le dice vamos a una muerte dudosa y van sin médico forense. No preservaron pruebas, no identificaron testigos, son muchos incumplimientos de los deberes de funcionario público”.

“Cuando tenía el resultado me dijo ‘¿y ahora qué hacemos?’. ¡Investigar tarado, investigar quién mató a mi hermana!”, lanzó.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? | Tráiler oficial | Netflix

Para Horacio, el fiscal “se enloquece porque sabía lo que significaba esos errores que había cometido, que ahora en el documental le atribuye poca importancia respeto de todo lo que hizo después. Eso hace que él fije un culpable, ponga a la familia y arme todos los indicios”.

También habló del ex jefe policial bonaerense Ángel Casafus: “Es increíble. En la primera declaración, que fue el 12 o 13 de diciembre de 2002, dice exactamente lo que le dije aquella noche. Le dije ‘gordo, acaba de morir mi hermana en un accidente en su casa en la bañadera, me dicen que está viniendo la policía, te pido por favor que tengan consideración por el estado en el que estamos todos, fundamentalmente papá y mamá’. Y eso declara”.

Además, Horacio sostiene que “lo de “sacame a la policía de encima” lo inventó el periodismo’.

Recordando paso a paso los hechos de aquel día de 2002, Horacio reiteró: “Ni bien llega Romero Victorica -amigo de la familia García Belsunce - a casa de María Marta, lo primero que hago es contarle todo lo que habíamos vivido, contarle del pituto, del llamado a Casafus, y es Romero Victorica y es quien existe en llamar a la policía, yo le di el teléfono de Casafus y de mi teléfono él habla seis minutos según consta en los registros. Ahí me avisa que iba a venir un fiscal”.

“Está acreditado en la causa que nunca la policía intentó ir a Carmel. Nunca nadie llamó a la policía”, enfatizó el hermano de María Marta.

La gotita, el Certificado de defunción y el pituto

Horacio aclaró que “nunca encontraron acrilato” en la cabeza de María Marta sino ciano, producto que se utiliza en las tinturas, lo que calificó como “una bestialidad”.

En cuanto al certificado de defunción, sostuvo que “cuando hablan del certificado, es trucho porque Casa Sierra lo hace trucho, porque le dicen (a Guillermo Bártoli y Michael Taylor) que para enterrarla en Capital tenía que tener domicilio ahí” y puso énfasis en que “quede bien claro que la firma de Bartoli en el certificado está peritada y en la causa que es falsificada”.

Sobre el famoso y tan nombrado pituto de una bala, Horacio mencionó por último que “el documental no reconoce que el que lo encuentra es John (Hurtig) antes de la autopsia”.