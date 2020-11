Coronavirus: Para Quirós sólo deberían vacunarse quienes forman parte del grupo de riesgo y esenciales

Consultado sobre el debate que se abrió en torno a la masiva campaña de vacunación que prepara el gobierno de Alberto Fernández para fines de este año o comienzos del próximo, Quirós señaló que "el análisis interino (de las vacunas) es suficientemente seguro pero no tiene el seguimiento a largo plazo", por lo que a su entender "no parece razonable darle la vacuna a personas de menor riesgo".

Y agregó: "En ese sentido, los que no somos grupos de riesgo, como mi persona, no debemos vacunarnos. Por lo tanto no es si me la aplicaría o no. No corresponde que discutamos, entre los que no tenemos riesgo, la aplicación de una vacuna que todavía no completó la fase 3 en el seguimiento de dos años".

Fernán Quirós El ministro de Salud porteño Fernán Quirós

Quirós restó importancia al debate que se generó en torno al origen de la vacuna y advirtió que más allá de si fue creada e Rusia, China, Estados Unidos o el Reino Unido "se han acordado estándares internacionales que todos deben cumplir".

Después de insistir en la necesidad de esperar a los primeros "cortes interinos programados" que quienes desarrollan las vacunas realizarán para dar precisiones de los avances, Quirós explicó que en ese momento y hasta que se complete la fase 3, hay que explicarle los beneficios y las posibles complicaciones a las personas que integran los grupos de riesgo y que "ellos decidan".

"Necesitamos discutir y explicarle a las personas de riesgo cuál es la información que tenemos al momento de los cortes interinos, y con esos resultados, decirle 'este es el beneficio y este el potencial riesgo, y cada una de las personas en esa condición podrá elegir. Los que no somos grupos de riesgo no somos parte de este debate", sostuvo Quirós en conferencia de prensa.

Sobre los recientes datos dados a conocer por Pfizer, que aseguró tener un 90% de efectividad, Quirós destacó que "es alentador porque la eficacia que muestra el primer corte es muy alta".

La eficacia de protección de esa vacuna frente al virus se logró siete días después de la segunda dosis 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech. El dato es más que optimista ya que los científicos esperan una efectividad de alrededor del 75%.