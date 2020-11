Diego Bossio respaldó la nueva fórmula jubilatoria

En este nuevo cálculo ya no se incluirá la tasa de inflación, los aumentos regirán en base a la evolución de los salarios y la recaudación por parte del Estado. Esto es similar a como se aplicaban los aumentos durante la gestión de Bossio.

Llama la atención la reaparición del ex funcionario, que había dejado la escena pública luego de abandonar su banca en el Congreso en el 2019, luego de 4 años de mucha polémica.

Al ser consultado por el newsletter Off The Record del sitio Cenital sobre cuáles son las similitudes de este nuevo cálculo con el que se estableció en el 2008, el ex titular de la ANSES dijo que “es idéntica” y expresó que: “Rescata todos los aspectos que estaban en la ley y algunos reglamentarios que se pusieron en el 2008 y básicamente es una fórmula que en su momento permitió aumentar el poder adquisitivo de las jubilaciones, dar confianza en un momento que no había credibilidad en ningún índice y una respuesta a las demandas de la justicia para evitar la litigiosidad en un momento muy complicado en ese sentido”.

Además, se refirió al cambio que se llevó a cabo con la ley de movilidad jubilatoria votada durante la administración de Mauricio Macri: “Fue un error y una política equivocada haber salido de esa fórmula porque era una de las pocas políticas de Estado que tenían consenso en gran parte de la sociedad”.

Sobre los factores de los que dependen las jubilaciones para aumentar, Bossio sostuvo que están atadas a “que haya un crecimiento real de los salarios y el empleo. El concepto central de la fórmula es que ANSES no está ajena a los vaivenes de la economía”.

“Y si pretendemos que los jubilados en Argentina sean una prioridad, tiene que serlo también hay que generar empleo genuino y que permita más aportes tributarios y fundamentalmente mejores salarios que van a impactar de manera directa en el poder adquisitivo de las jubilaciones”, subrayó.