Ley del Aborto: diputados rechazaron amenazas a feministas

Entre las acciones intimidantes rechazadas por Diputados está el envío de un video en el que se ve a un hombre torturando a una mujer (que es parte de una película). La persona que mandó el clip lo acompañó con un mensaje: "No existe deporte más divertido que domesticar a una feminista Terrorista Kirchnerista. Después de esto no joden más. ¿Te duele? Me encanta".

Como era de esperarse el mensaje sigue siendo anónimo, y quienes firmaron el proyecto de resolución en Diputados lo entendieron como "un nuevo caso de violencia política en las redes sociales, ejercida de manera coordinada como un intento de censura y control de sus intervenciones públicas".

"El video tiene el objetivo claro de intimidar y acallar las voces de todas las mujeres que reivindican sus derechos, y constituye una amenaza que debe ser repudiada", expresaron los diputados José Luis Gioja, Silvia Lospennato, Graciela Camaño, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau, Maximiliano Ferraro, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Alejandra Vigo, Vanesa Massetani, Brenda Austin, Carolina Gaillard, Flavia Morales y Jimena López.

"Estos hechos han sido realizados para acallar la postura de las referentes feministas en torno al debate por el aborto. Esta Honorable Cámara de Diputados debe pronunciarse y repudiar, más allá de las posturas sobre el tema, las formas de hostigamiento y violencia que han recibido, porque agravian el debate político y no colaboran con el respeto y la racionalidad con la que deben tratarse estos temas tan sensibles", se lee en el proyecto de resolución con la firma de Mara Brawer.

https://twitter.com/MaraBrawer/status/1326266804684156928 Presenté un Proyecto de Repudio por las amenazas que sufrieron referentes feministas. Léelo completo acá https://t.co/xgRooKDzPQ



No vamos a permitir amenazas. Tenemos que entender que las diferencias no se resuelven con violencia, sino escuchando con respeto a todas las voces. pic.twitter.com/Ma8vGiftqn — Mara Brawer (@MaraBrawer) November 10, 2020

"Apelamos al compromiso social y político de todos los sectores a fomentar un debate plural y serio, donde las diferencias no se resuelvan a través de la violencia, sino escuchando con respeto a todas las voces. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de resolución", expresó la diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires.