Los últimos videos que el femicida Sebastián Villarreal le envió a Julieta Anton

“En la clase eran todas mujeres y un solo varón, estaba el cupo lleno. Ella me dijo que se había sentido incómoda en la clase. No me dijo nada más y se lo comentó a sus cercanas amigas. Ella no lo seguía en las redes, lo tenía por mensaje privado", agregó sobre cómo era el vínculo entre ellos por fuera de la clase presencial, que arrancaron el dos de noviembre.

Habló la hermana de Julieta Antón: "Ella se sentía incómoda con Sebastián Villareal"

Luego contó que antes de agredirla Villarreal también le mandó videos por Instagram. "Yo entré a su Instagram porque ella me pidió que me fije. Porque no vio los últimos mensajes que él le mandó no los vio, los dejó sin ver. Me dijo ‘entrá vos que yo no puedo ver porque no estoy fuerte, me hace mal’. Sobre el contenido no sé si corresponde que dé detalles por la causa. No eran de acoso sino que le mandaba los videos de la clase", agregó.

Según pudo ver, en esas comunicaciones él le preguntaba si estaba haciendo bien la coreografía o qué tenía que corregir. "Después le mandaba otro diciendo ‘Juli, te mandé los videos para que me corrijas’. Y mi hermana no le contestaba. Un día le mandó once videos, yo los conté”, detalló.

Sobre el estado de salud de Julieta, agregó que ella "está muy bien". "No estoy ahí, ella está con mis viejos, no está sola. La verdad que la escuché muy entera", comentó. "No hay persona que hable mal de mi hermana, es bondadosa", la elogió.