VIDEO: Un hombre intentó cruzar la General Paz a pie y lo atropellaron dos veces

El hombre, cuya identidad no trascendió y de quien solo se sabe que tiene 53 años, fue rápidamente atendido por el SAME y debido a las heridas sufridas trasladado al Hospital Vélez Sarsfield. A pesar de las impactantes imágenes solo debió ser tratado por una fractura en la cadera y su vida no corre peligro.

Como consecuencia de la imprudente acción el hombre no fue el único herido ya que otros dos automovilistas sufrieron lesiones al chocar entre sí luego de realizar bruscas maniobras para intentar no atropellarlo.

Las imágenes fueron captadas desde un puente peatonal sobre la avenida General Paz ubicado a pocos metros del lugar por el que el hombre intentó cruzar.

