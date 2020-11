Neuquén: un jurado popular declaró culpable al imputado por femicidio de Cielo López

El fallo fue dictado por el jurado popular por unanimidad y tan solo 40 minutos de deliberación, al culminar hoy el juicio iniciado el lunes pasado contra Alfredo Emilio Escobar, de 29, quien fue encontrado responsable de los delitos de "homicidio doblemente calificado contra una mujer, mediando violencia de género y para procurarse impunidad, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal".

Laura Cielo López Laura Cielo López fue abusada sexualmente, descuartizada y sus restos arrojados el río Limay

El fiscal jefe Agustín García sostuvo que "acá no queda duda, ni razonable ni no razonable de que Escobar el 13 de septiembre de 2019 llamó por teléfono a Cielo, la pasó a buscar por su casa, fueron juntos a su domicilio. Una vez allí en su domicilio. Escobar, quien venía obsesionado con ella, la violó y la asesinó para que no se descubra la violación. Y después la descuartizó para que no se descubra ni su violación ni su homicidio".

Esta tarde en su declaración Escobar, al hacer uso del derecho a la última palabra, se desligó del crimen de la joven de 18 años, señalando que solo había encubierto el crimen pero no lo había cometido e indico como responsable a un amigo suyo de nombre Matías Lozano.

El juicio por jurados, realizado en el recinto de la Legislatura provincial, se llevó a cabo a lo largo de la semana donde se conocieron distintos testimonios. La familia y los amigos y allegados de Cielo, que seguían el juicio en el recinto, celebraron con mucha emoción y lágrimas la resolución.

El macabro detalle de la autopsia

Cielo López agonizó entre 2 y 4 horas antes de morir tras la violación y el ataque que sufrió el 13 de septiembre de 2019 en la ciudad de Plottier, en Neuquén, según reveló este martes un médico forense que participó en la autopsia a los restos de la víctima, al exponer ante el jurado popular en la segundo audiencia del juicio que se le sigue a un hombre por el femicidio.

Carlos Gordillo aseguró que, de acuerdo al análisis que se realizaron a los restos desmembrados de Cielo López que fueron rescatados en el río Limay dos días después de su desaparición, se determinó que la causa de la muerte fue un fuerte traumatismo de cráneo que le ocasionó una hemorragia cerebral interna.

Además, precisó que “el traumatismo de cráneo fue por un golpe en la parte occipital derecha de la cabeza que le generó primariamente pérdida del estado de conciencia y a su vez una hemorragia que produjo una congestión y edema cerebral”. Asimismo, remarcó que la víctima “agonizó entre 2 y 4 horas” y que si hubiera recibido atención médica “podría haber sobrevivido”.

A su vez, indicó que la persona que mutiló su cuerpo “no tenía conocimientos médicos ni de anatomía” y que para hacerlo utilizó cuchillos de corte plano y escamado por las características de los cortes en el cuello, los brazos y las piernas.

Por último, confirmó la existencia de lesiones genitales “compatibles con el abuso sexual”.