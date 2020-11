Alberto Fernández a la "Mesa de Enlace" de las Fuerzas Armadas: "Son personajes que viven en otro tiempo"

"Los que conducen las Fuerzas Armadas son oficiales de la democracia", expresó Alberto Fernández en una entrevista que brindó a radio Con Vos y cargó contra el flamante grupo: "Son personajes que viven en otro tiempo de la Argentina, son los que manejaron el Ejército y los sueldos fueron todos aportes no remunerativos y sueldos miserables, por los que no pagaban jubilaciones, fuimos nosotros los que cambiamos todo eso".

Antes, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, había afirmado desde su cuenta de Twitter que "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", lanzada este miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, "nació para conspirar" y es "intolerable en un sistema democrático".

"La 'mesa de enlace' de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad", tuiteó Agustín Rossi.

"Si la 'mesa de enlace' se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria", analizó el funcionario.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se manifestó "preocupada e indignada" con la creación de esta "Mesa de Enlace": "Esta gente sigue soñando con el poder dictatorial, quieren dirigir los destinos del país y esto nos convoca a defender la democracia".

"Aplaudo lo que dijo (el ministro de Defensa) Rossi, porque los acusó de conspiradores", sostuvo la dirigente de derechos humanos en declaraciones a radio El Destape.

"Que no piensen que podrán hace este tipo de acción política desde un sindicato o un movimiento que los proteja, ya que la población está esclarecida respecto de lo que queremos y hacia dónde vamos", advirtió y agregó que en su postura "no hay odio, ni rencor, ni revancha", aunque sostuvo que "el pueblo argentino no olvida".