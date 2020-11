Crearon una radio escuela para cerrar la brecha digital y que sus alumnos no pierdan clases

Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el 19,5% de los alumnos de las escuelas primarias argentinas no tiene acceso a internet en el hogar. La situación se agrava más en algunas provincias: en Salta solo 4 de 10 familias tienen acceso a Internet, conforme a un estudio de la Cámara Argentina de Internet basado a datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En el chaco salteño, el equipo educativo de la escuela N°4485 de Coronel Juan Solá, en el departamento de Rivadavia, debió enfrentarse con esa problemática. Ubicada en un pueblo pequeño a 480 kilómetros de la ciudad capital, que es conocido como Morillo por la estación ferroviaria que allí funcionaba, la institución recibía por día a 600 chicos antes de que se decretara la cuarentena. La mayoría de ellos viven en condiciones humildes, en parajes rurales, y otros pertenece a los pueblos originarios de la etnia wichi. Con el cierre de la escuela entre el 65% y 70 % de los chicos quedaron aislados por no contar con herramientas digitales.

Silvia Carranza, vicedirectora de la escuela, contó a minutouno.com que con la pandemia a las gran cantidad de necesidades insatisfechas que tenía parte de la población de Coronel Juan Solá se le sumó la ineludible desigualdad digital. “Muchos hogares no cuentan con un dispositivo, no tienen computadora o no pueden pagar el servicio de internet. Además, varias de las familias se fueron al interior a refugiarse en los parajes, en los puestos y las comunidades originarias se internaron en el monte por el temor de contagiarse con el Coronavirus y allí no llega internet”, relató.

Frente a este escenario, Carranza y los casi 50 docentes de la institución, idearon el proyecto "Construir escuela en Covid-19", que busca llegar a toda la comunidad educativa a través de estrategias innovadoras para sostener la relación con la población escolar. Ante la falta de internet, la radio fue la herramienta ideal. Así lograron trasladar la radio escuela, que funcionaba en ésta hace muchos años, a una local, FM Encuentro, desde donde transmiten 3 veces por semana las distintas clases.

“El desafío fue tratar de llegar a toda nuestra comunidad que estaba alejada de los grupos de WhatsApp porque no tenía un dispositivo o conectividad y tampoco tenía acceso a las cartillas escolares que dejábamos en algunas fotocopiadoras del pueblo”, explicó la docente.

Al proyecto se sumaron además otras escuelas y pasó a ser interinstitucional. Participa hoy también de la radio comunitaria la escuela de Paraje La Mora Nº 4.112 y se sumó una profesora de inglés de la escuela de El Colgado, que aporta un segmento estrenado hace pocos días. Además, promueven actividades como la construcción y cuidado de una huerta familiar, la fabricación de ecoladrillos con botellas descartables y otras actividades de entretenimiento que fueron muy bien recibidas por los estudiantes y sus familias.

“Se hizo un trabajo hermoso respecto a la oralidad de los niños. Primero eran tímidos, después empiezan a mandar los audios y a ellos les gusta escucharse, disfrutan y también sus familia. Empezaron a participar con recetas, con consejos también de cuidados. Les preguntábamos ¿Cómo hicieron las huertas familiares? ¿Qué verduras pusieron? ¿Cómo preparan algunas en plato? Pudimos impulsar distintas actividades. Es una gran experiencia pedagógica de la que estamos orgullosos”.

En búsqueda de la continuidad educativa

Desde marzo la radio escolar se sostiene por el esfuerzo de los docentes, que desde que comenzó la pandemia debieron redoblar su trabajo para que los chicos no pierdan el vínculo con la institución, y gracias a la colaboración de la FM que presta sus equipos y el espacio para las clases dictadas en el eter. Si bien se comunicaron con las autoridades funcionarios del Enacom y de otros organismos de Salta, la radio no recibe ayuda estatal ni provincial.

La escuela pide ayuda para poder continuar con el proyecto. Necesitan comprar varios equipamientos para poder transmitir desde su residencia, tener más alcance y llegar a una mayor cantidad de estudiantes. “Estamos pidiendo ayuda para equiparnos de algunos insumos que son muy necesarios para continuar con este acompañamiento pedagógico y emocional. Quisiéramos salir desde casa, desde nuestra escuela. No sabemos cuando podremos volver al aula y queremos integrar a toda la comunidad para que se reciba la educación de manera más equitativa”.

Para colaborar con la escuela N°4485 de Coronel Juan Solá a través de una donación en efectivo su CBU es: 2850102040000000358152 (cuenta en pesos).