Se lanzó la campaña de Concientización y Prevención contra el Grooming

La primera dama, Fabiola Yañez, especialmente invitada a participar del lanzamiento, destacó: “Realmente me siento muy orgullosa de estar acá y ser parte de esta campaña de concientización acerca del Grooming. La existencia de nuevas herramientas, nos permitirá cuidar y salvar la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes que estén a merced de este tipo de delitos informáticos”.

Por su parte, el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, expresó: “Hoy más que nunca, necesitamos darle visibilidad a la problemática del grooming y poder concientizar a toda la comunidad sobre este delito, brindando recursos para la prevención, identificación y denuncia, habilitando espacios de diálogo y reflexión sobre el tema para que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan participar de forma segura en Internet.”

Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aseguró: "Este es un programa que hicimos en conjunto, donde nos ayudaron los medios de comunicación, las empresas públicas y privadas, las ONGs, como Mamá en Línea, y también aquellas mamás que sufrieron el delito. Este programa no es solo una parte más de la ley, no importa lo que está escrito, lo que importa es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Nos tiene que habitar la responsabilidad de cambiar las cosas, y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de cambiar las cosas".