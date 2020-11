Godoy Cruz vs River por la Copa de la Liga: horario, formaciones y TV

Eldecomenzó su participación en el torneo doméstico con una derrota ante Banfield (3-1), el líder de la zona, y luego se recuperó con una victoria sobre Central (2-1), mientras que los mendocinos perdieron los dos partidos que jugaron.River sufrirácon coronavirus. Esas bajas motivarán los ingresos demientras que el paraguayo Rojas es habitualmente suplente y Pratto ya reemplazó a Borré en el partido anterior ante Central, de manera que volverá a jugar como titular con la ilusión de recuperar su lugar fijo en el once inicial del equipo. Además, durante los entrenamientos de la semana, el "Muñeco" Gallardo ensayó con una línea de cinco defensores, tres naturales como Javier Pinola y los laterales Milton Casco y Angileri, a los que se sumaban Enzo Pérez y el juvenil Sosa, un poco pensando en el partido ante Godoy Cruz y también en los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, su gran objetivo.visitará aen la ciudad brasileña de Curitiba el 24 de noviembre a las 19.15 en el partido de ida, y definirá la llave una semana más tarde, el 1 de diciembre, en idéntico horario y en la cancha de Independiente, donde ejerce su localía debido a que está realizando importantes refacciones en el "Monumental" de Nuñez. Por esa razón Gallardo ensayó un nuevo esquema táctico, aunque habrá que ver si lo conforma el rendimiento y también seguramente dependerá del regreso de los titulares que están afectados a la doble fecha de Eliminatorias, más la recuperación de "Nacho" Fernández, una pieza clave, y del colombiano Borré.Su rival, Godoy Cruz, perdió con Central (2-1) y Banfield (1-0), y necesita sumar para pasar de ronda en la Copa de Liga, e irá con una variante en la formación, ya que ingresará Sebastián Lomonaco por Juan Andrada, quien se lesionó ante el "Taladro", cuando fue reemplazado por Wilder Cartagena, quien no estará debido a que fue citado al seleccionado de Perú por el entrenador argentino Ricardo Gareca. En tanto, la gran figura del "Tomba", el delantero uruguayo Santiago "Morro" García, estará entre los suplentes debido a que por un problema familiar no entrenó durante algunos días en la semana.River es el amplio favorito a quedarse con una victoria, pese a que en el historial de 19 partidos apenas supera por tres a los mendocinos, con nueve triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Probables Formaciones

Godoy Cruz:

Nelson Ibáñez; Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera, Leonel González y Damián Pérez; Jalil Elías, Ezequiel Ballaude, Martín Ojeda y Renzo Tesuri; Sebastián Lomónaco y Tomás Badaloni. DT: Diego Martínez.

River:

Enrique Bologna; Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Sosa, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Álvarez, Leonardo Ponzio y Crístian Ferreira; Lucas Pratto y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Darío Herrera. - Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Hora de inicio: 21.15. - TV: TNT Sports.