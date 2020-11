Chilavert: "Los argentinos no dicen nada del gol antideportivo de Maradona"

El ex guardavallas de Vélez Sarsfield, de 55 años, se refirió a la polémica intervención del jugador de San Lorenzo que en una acción violenta le provocó una fractura de apófisis transversas de columna vertebral al mediocampista del Bayer Leverkusen alemán.

“Ángel Romero no se debe preocupar de lo que dicen en Argentina, él debe seguir haciendo lo suyo. Cuando los perros ladran es por algo", dijo el histórico arquero.

“Le cayeron muy duro (en Argentina) a Ángel Romero, él no tuvo la intención de lastimar al rival, no lo veo y además estando suspendido en el aire ya no lo puede esquivar" justificó Chilavert, en declaraciones a Deportes Uno 650.

Y el otrora arquero-goleador (8 goles en 37 cotejos oficiales con el representativo de Paraguay) metió una daga, fiel a su estilo, respecto de la manera de interpretar las cosas que tiene el ciudadano futbolero argentino.

“Los argentinos se rasgan las vestiduras por lo de Romero pero celebran el gol antideportivo de (Diego) Maradona con la mano, se ríen cuando (Oscar) Ruggeri quiso romperme, y no dicen nada de Carlos Tévez que quebró al jugador de Argentinos Juniors (por Ezequiel Ham)”, arremetió.

Chilavert se animó, además, a otorgarle un consejo al mediapunta del ‘Ciclón’, de quien dijo: “Es lógico que lo insulten a Romero. Los insultos son para los mejores, no para los mediocres”.