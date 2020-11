Jaime Durán Barba: "Era muy difícil defender la gestión económica de Macri"

"No se puede ideologizar todo", afirmó el analista político desde Ecuador con relación a la actitud que tanto en Estados Unidos como desde la oposición pero también desde el oficialismo argentino se tiene sobre el coronavirus.

Sobre las campañas electorales, sostuvo que "en campaña se dicen cosas que a veces no se pueden cumplir. En Argentina y en Estados Unidos", para luego analizar la realidad política de los Estados Unidos, Brasil y Chile.

Sobre la campaña electoral y las elecciones del año pasado, Durán Barba afirmó: "Yo jamás dije que había que polarizar con Cristina, siempre tuve una posición mesurada".

"Siempre reconocí méritos de Cristina y por eso fui muy criticado por todo el mundo. Yo no creo que haya que polarizar con nadie", sostuvo sobre el "enemigo" electoral que eligió el macrismo durante el 2019.

En diálogo con C5N, el analista ecuatoriano dijo que "el grupo de Macri, Larreta y Vidal no es desleal" y por lo tanto "no era admisible" que la entonces gobernadora bonaerense hiciera oposición a Macri para ganar una elección que finalmente perdió. No obstante, reconoció que "era muy difícil defender la gestión económica de Macri".