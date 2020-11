Ángel Romero dice que no pudo visitar a Exequiel Palacios

"Ángel preguntó si podía ir a visitar a Palacios. Si hubiese habido posibilidad, hubiese ido. No pudo ir por el tema de la burbuja sanitaria", explicó el dirigente paraguayo en diálogo con ABC Cardinal. Además, aseguró que el jugador de San Lorenzo "está muy apenado por lo que ocurrió, porque no fue con intención de golpearlo ni lesionarlo". Quienes sí pudieron pasar a visitar a su ex compañero fueron Nahuel Gallardo y Enzo Fernández, dos ex River que hoy juegan en Defensa y Justicia.

El duro choque que se produjo en Argentina-Paraguay y que le ocasionó la grave lesión al ex River, que le demandará una rehabilitación de unos tres meses, volvió a despertar la polémica sobre la posible mala intención del futbolista paraguayo.