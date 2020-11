Estudiantes vs Argentinos en la Copa de la Liga: horario, formaciones y TV

El partido, por al grupo 5 que lidera San Lorenzo, se jugará en el nuevo estadio de Estudiantes, que acaba de cumplir un año de su inauguración, desde las 16.15, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisación de Fox Sports.

En Estudiantes habrá dos variantes: David Ayala ingresará por el expulsado Mauricio Guzmán, pasando Javier Mascherano a la zaga junto a Nicolás Bazzana, mientras que Darío Sarmiento reemplazará a Ángel González. Por el lado de Argentinos, Dabove aún no confirmó la once titular, pero lo más probable es que el entrenador Diego Dabove no haga ninguna variante.

POSIBLES FORMACIONES

ESTUDIANTES DE LA PLATA: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Javier Mascherano, Nicolás Bazzana y Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, Javier Mascherano y Diego García; Martín Cauteruccio y Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

ARGENTINOS JUNIORS: Lucas Cháves; Matías Romero, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano y Fausto Vera; Damián Batallini, Iván Colman y Gabriel Hauche; Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.