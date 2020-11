Presidente de Gimnasia: "Estamos contentos con la recuperación de Diego Maradona"

"Estamos contentos con su recuperación. Esperamos que siga así y que se aparezca por Estancia Chica para visitar al plantel y al cuerpo técnico. Lo mejor es que está en franca recuperación", destacó Pellegrino en la previa del partido que luego Gimnasia perdió con Huracán por 3 a 2 en Parque de los Patricios.

Pellegrino agregó que todavía no pudo hablar con Diego Maradona pero que están en contacto "con un allegado" para saber de su evolución luego de ser operado de un hematoma subdural.

El mandatario del "Lobo", en declaraciones a TNT Sports, también se refirió a la convulsionada semana que vivió el club luego de que la Comisión Directiva no aceptó su renuncia.

"Fue una situación que nos hizo reflexionar en conjunto. No estábamos trabajando bien en conjunto y eso me hizo llevar a pensar que tal vez no era yo la persona indicada que podía unir, pero la comisión consideró que tenía que ser yo", explicó.