Florencio Varela: un policía borracho atropelló y mató a dos jóvenes

Se trata de Javier Humberto Rivero, quien se desempeña como número dos en la Comisaría Quinta de La Plata. El pasado domingo, cuando estaba de franco, circulaba en su automóvil Chevrolet Aveo patente HVT-532 y, al llegar al cruce de las calles Bosques y El Cairo, en el límite de Don Orione con Ricardo Rojas, embistió a una motocicleta Motomel de 150 cilindradas en la que viajaban Matías Nahuel Lezcano y Yessica Cejas, ambos de 23 años.

La madre de una de las víctimas relató que el conductor iba haciendo zig zag por la avenida Bosques y que quiso escapar al ver lo que había hecho. Matías murió en el acto y Yessica falleció luego de ser trasladada al Hospital El Cruce.

"A matías lo agarró de lleno y a Yessica la destrozó, la rompió toda. Los médicos hicieron todo lo posible pero no la pudieron salvar y Mati falleció en el momento. Este hombre hizo un desastre", dijo a C5N, Vanesa, la madre de Matías.

"No lo voy a perdonar por más que le den cadena perpetua o le saquen el título de subcomisario. A mí hijo no me lo devuelve nadie", aseguró la mujer.

Vanesa pidió además que se haga justicia. "Dejó a dos familias destrozadas. Que esta basura cumpla con lo que tiene que hacer la Justicia. Pena de muerte, cadena perpetua, no sé, que haga lo que tenga que hacer, pero que no salga. Tiene que dar el ejemplo e hizo lo peor que pudo haber hecho una persona en su vida, matar a alguien", dijo.

Después describió a Matías como alguien "muy querido, lleno de amigos por todos lados", contó que jugó al fútbol "en filiales de River, de Boca y en Defensa y Justicia" y que actualmente estaba trabajando.

También aseguró que tanto él como Yessica tenían el casco puesto, pero que "no sirvió para nada" porque ambos se desprendieron con el impacto.

"Solo pido que la fiscal y la jueza cumplan la ley y hagan justicia por Matías y por Yessica. Tenían sueños y este tipo nos arruinó. Me arrancó el alma. Por más que le den cadena perpetua, a mi hijo no lo recupero. Voy a hacer lo imposible para que no salga por más que sea comisario, subcomisario, carpintero o verdulero", finalizó.

Rivero, según acreditó el personal de la Comisaría Tercera de Varela, tenía 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido es de 0.4.

Ante esto, la UFI Nº 7 Descentralizada de Florencio Varela, especializada en delitos culposos, dispuso la detención de Rivero y el inicio de cargos por homicidio y lesiones culposas, al tiempo que los rodados fueron incautados.