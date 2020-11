Uno de River, otro de Boca: la historia detrás de la torta que recordó el 3 a 1 en Madrid

“Cumplimos años el domingo. Como él había comprado el asado y yo la bebida, le pedí plata para comprar entre los dos una torta”, contó Mariano a minutouno.com.

Ante la negativa de Pablo, el mellizo hincha de River no tuvo mejor idea que vengarse y continuar con las gastadas por el 3 a 1 en el Estadio Bernabéu: “Como cumplimos 31, le pedí a mi suegra que nos hiciera el 3 y el 1 por separado con los colores de River y Boca. Hace dos años que lo vengo gastando”.

La foto de los mellizos soplando la vela con el flamante 3 en rojo y blanco y el 1 en azul y amarillo se volvió furor en las redes sociales. Ángel, un amigo de Mariano y también hincha de River, le pidió permiso para publicarla en su cuenta de Twitter y Facebook, donde ya lleva más de dos mil likes y fue compartida más de 12 mil veces.

“Lo mejor fue que cuando terminaron de cantarnos el feliz cumpleaños, un sobrino puso el audio del gol del Pity Martínez”, contó Mariano sobre el famoso “Y va el tercero” que consagró a River campeón de la Copa Libertadores en Madrid.

“La final de Madrid fue muy especial porque hacía años que no veíamos un Superclásico juntos porque mi hermano es muy nervioso y siempre que discutíamos me recordaba lo de la B. Pero esa vez me dijo ‘vamos a ver la final juntos' y apostamos un costillar”, contó.

A la anécdota se le suma que Mariano es el único hincha de River en toda la familia.

Ese 9 de diciembre de 2018 los mellizos se juntaron en la casa de su papá Marcelo, que se había encargado de decorar todo con los colores de Boca.

“Mi viejo habían pintado las paredes, había puesto globos, y yo el único de River ahí, sentadito. Fue especial, increíble, fue soñado”, recordó.

El partido de ida en la Bombonera con el empate de 2 a 2 no fue menos memorable: “Mi hermano salió a gritar el primer gol de Boca a la vereda. Cuando volvió lo había empatado (Lucas) Pratto. Se quería morir”, recordó Mariano en referencia al famoso gol de River sacando del medio.

El 9 de diciembre, River se convirtió en campeón de la Copa Libertadores 2018 tras una final épica por tratarse de la primera vez en la historia que se enfrentaban dos eternos rivales de un mismo país en esa instancia de la competencia.

El partido de ida se había jugado el 11 de noviembre en la Bombonera con un empate por 2 a 2. Los goles fueron de Ramón Ávila y Darío Benedetto para Boca, y Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz (en contra) para River.

El partido de vuelta tenía que jugarse el 24 de noviembre en el Monumental pero fue suspendido y reprogramado tras una serie de incidentes que se registraron en las afueras del estadio.

Finalmente, el encuentro se disputó en el Bernabéu de Madrid con un 3 a 1 a favor del equipo de Marcelo Gallardo y los históricos goles de Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez.