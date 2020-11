El Gobierno enviará hoy al Congreso el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito

Con esto, también enviaron el programa de Mil Días que analiza que cubre integralmente a las personas gestantes ya sus hijos hasta los 3 años.El primer mandatario subió en todas sus cuentas oficiales un video en el que detalla ambos proyectos que fueron enviados a la Cámara Baja este martes: " Querido pueblo argentino: desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina.Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente ".



"A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta Presidencia y al dar inicio a este período parlamentario tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy, enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento , dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud pública integral. El primero de ellos legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida " , manifestó Alberto Fernández.

https://twitter.com/alferdez/status/1328775329398329344 Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades. #QueSeaLey pic.twitter.com/V7Lr6wBmuB - Alberto Fernández (@alferdez) 17 de noviembre de 2020

Y continuó: "Mi convicción que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañado a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo".



Alberto Fernández también habló sobre la falsa dicotomía 'Aborto sí - Aborto no' y dijo: "La criminalización del aborto de nada ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38 mil mujeres por abortos mal practicados".



"La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. El debate pues, no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren de forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. El dilema que debemos superar es si el aborto sucede en la clandestinidad o en el sistema de salud" , subrayó.



Luego continuó hablando sobre el segundo proyecto presentado que se trata de un programa integral de salud que cubre a las personas gestantes y los menores hasta los 3 años: " El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida ".



"El programa de los Mil Días que busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos", detalló el presidente Alberto Fernández.