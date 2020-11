VIDEO: La insólita pregunta que le hicieron a Messi tras el triunfo ante Perú

Un periodista local que habló con el argentino en el campo de juego le preguntó sobre lo que se estuvo planteando en el ambiente tras el empate con los paraguayos: que Messi no es el de antes y que por su edad (33 años) no volverá a serlo.

"Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?", dijo el periodista.

Calmo y sonriente, Messi respondió: "Intento dar el máximo. Me veo capacitado para hacerlo, para ayudar al grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Me siento bien como para seguir sumando partidos y victorias como ésta", dijo.

En otra parte de la entrevista, el rosarino transmitió la tranquilidad que le da al equipo haber conseguido los 3 puntos. "Estoy contento por la victoria; la necesitábamos después del partido del otro día, que no pudimos ganar. Fuimos superiores. Hicimos un grandísimo partido, convertimos, creamos situaciones. Se ganó y sumar es buenísimo", valoró el capitán.