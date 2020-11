Alberto Fernández confirmó que habrá un aumento de las jubilaciones en diciembre

"En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones porque somos conscientes de que tenemos que hacerlo. No queremos que los haberes queden debajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y lo voy a cumplir", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández dijo en declaraciones televisivas que el incremento - cuyo porcentaje no está definido- "será para todos" los jubilados. "Estamos trabajando en eso, pero la idea es que sea un aumento. Va a haber un aumento seguro", garantizó.

El Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley para volver a aplicar la fórmula de movilidad jubilatoria que estuvo vigente entre 2009 y 2017, que fue reemplazada por otra durante la gestión de Mauricio Macri.

Sobre el cambio de la formula el presidente afirmó: "tenemos que hacer algo sustentable. Con la fórmula que estamos proponiendo hoy, los jubilados ganaron un 20%. La que estamos dejando de lado, que es la del macrismo, los hizo perder un 19%. Cuando una mira lo que pasó este año, las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación".

Cuando asumió, Fernández suspendió la ley de Reforma previsional votada durante el macrismo y otorgó aumentos por decreto, hasta tanto el Congreso apruebe un nuevo mecanismo para calcular los haberes previsionales.

La intención del Gobierno es que la fórmula de ajuste -que comenzaría a aplicarse desde marzo próximo- contemple en un 50% la evolución de los salarios de los trabajadores registrados y en el otro 50%, el nivel de recaudación tributaria.

"Con esta ley de movilidad volveremos a tener una ley efectiva para los jubilados. Yo no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad, se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no recaudás, no podemos pagar", dijo Fernández.

Aclaró además que "no está hecho para perjudicar a los jubilados, porque lo que más quiero es que ellos reconstruyan sus ingresos reales". Con respecto a una posible ley de jubilación anticipada o una moratoria de haberes previsionales, consideró: "eso no lo hemos estudiado, pero no lo descarto que en algún momento debamos estudiarlo".