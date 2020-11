El ministro de Desarrollo Social remarcó que "el Estado no se retira" tras el fin del IFE

Tras una reunión del gabinete económico que se desarrolló este mediodía en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno, y que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Arroyo afirmó que la decisión del presidente, Alberto Fernández, es "acompañar a los que no han logrado reinsertarse y que la pandemia los llevó a una situación de pobreza o de baja de ingreso".

"El Estado no se retira. Las personas que han cobrado el IFE, una parte ha reingresado al mercado laboral y ha logrado volver a la actividad laboral porque el rubro productivo lo permitió, y una parte no, que son esencialmente dos sectores: los jóvenes de 18 a 29 que tienen fuertes dificultades para volver al trabajo y las personas que se han quedado sin trabajo, los que llamamos los nuevos pobres a partir de la pandemia", sostuvo Arroyo.

Por eso el ministro de Desarrollo Social volvió sobre la idea de que para esos sectores el Estado puso en marcha dos líneas de trabajo "muy fuertes", como son el programa Potenciar Inclusión Joven y el Programa Potenciar Trabajo. Mientras tanto, la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sigue vigente para las "empresas que siguen con dificultades" contempladas en "áreas críticas".

"Lo que estamos haciendo con el Potenciar Trabajo es ampliarlo en la medida que las personas se van inscribiendo porque tienen dificultades para entrar en el mundo del trabajo", remarcó el funcionario, quien precisó que para diciembre "habrá un refuerzo de toda la asistencia alimentaria", con la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar, y un aumento para comedores y merenderos.

"El IFE ha sido un esquema de emergencia. Está claro que hay sectores que van saliendo de la emergencia y otros no, entonces el monto no es similar. Los que no, en particular los jóvenes y en particular las personas que han tenido problemas de trabajo, vamos a acompañarlos", señaló Arroyo.

Además de Arroyo participaron de la reunión del gabinete económico el ministro de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También asistieron la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.