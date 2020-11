Habló la joven que fue arrastrada por motochorros y atropellada por un vecino

"Volví a ver las imágenes, sentí que era otra persona la que estaba pasando por ese hecho", expresó Brenda en una charla con C5N. La joven había salido de su casa, en Villa Salas, partido de Moreno, para comprar pan para "desayunar para ir después del mediodía a una entrevista de trabajo que tenía en Morón" y apenas pisó la vereda fue víctima de un hecho de inseguridad, y de un accidente vial.

"Sentí que alguien me agarró de la riñonera, que era donde tenía el celular y $ 100 para comprar el pan. Justo alguien me agarró por detrás, o por el costado, no recuerdo bien, pero me jaló de la riñonera y me arrastró por la vereda hasta la calle, hasta encontrarme con el frente del auto, y eso es todo lo que me acuerdo", relató.

Brenda está de reposo. Nunca llegó a la entrevista de trabajo en Morón y durante varios días estuvo internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno donde la operaron por sus fracturas en la pelvis, brazo izquierdo y costillas.

"Ahora estoy bien porque me hicieron las operaciones y tengo las prótesis en las costillas y el brazo. Solamente falta recuperar movilidad", convino la joven, que tendrá que encarar una terapia física para volver a caminar.

débora arrastrada motochorros moreno

La secuencia comenzó a las 9 del 13 de octubre pasado, cuando Brenda compraba pan en un negocio de la calle Centenario al 1700, donde fue abordada por dos delincuentes que quisieron robarle y podrían haberla matado, ya sea porque la arrastraron de la correa de su riñonera hasta la calle o porque le podrían haber disparado.

"Yo no sabía, pero después me enteré que tenían un arma e intentaron dispararme. La bala salió pero no llegó a pegarme, le pegó al vehículo", reveló Brenda.

Tomás, el vecino que la atropelló por accidente, no se desligó del episodio. "Todavía no lo pude ver pero se contactó con mi familia. Pidió disculpas a mi familia, no lo pude ver pero pero me gustaría verlo y también agradecerle", expresó la mujer frente a la posibilidad de que el choque la haya salvado de recibir un balazo.