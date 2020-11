Más de 200 mil argentinos ya sacaron sus vacaciones para 2021: los destinos elegidos

El gasto de estos turistas superó los 3.700 millones de pesos y, "en consecuencia, se generaron más de $1850 millones para que los y las turistas utilicen durante todo 2021 en el rubro turístico", señalan desde el Ministerio de Turismo.

El informe actualizado precisa que "cerca del 50% del consumo realizado fue en Agencias de Viajes, mientras que un 40% correspondió a diferentes tipos de alojamientos y un 9% a transporte".

Los destinos más elegidos hasta el momento son la Costa Atlántica, Bariloche, Ushuaia, Córdoba, Calafate, Mendoza y Salta.

En tanto aclararon que los destinos que concentran el 85% del movimiento turístico no exigirán PCR negativo en verano, y en ninguno de los casos se necesitará hacer cuarentena.

Mientras que el Estado Nacional no exigirá ningún requisito para la libre circulación durante la temporada, más que la necesaria detección de síntomas o autodiagnóstico propia del contexto de pandemia. Si bien el registro Vacacionar no será obligatorio desde el Gobierno nacional se va a invitar a los turistas a que lo carguen para contar información importante sobre el flujo turístico. Provincia de Bs As y Córdoba, los dos principales destinos nacionales exigirán su obligatoriedad.

Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammes, sostuvo que “gracias a una inversión histórica del Gobierno Nacional, logramos volver a generar ingresos a un sector que estaba sin facturación, en el último trimestre de un año inédito para el turismo a nivel mundial”.

“Es un primer paso para reactivar las economías regionales", añadió el funcionario, y aseguró: "Estamos convencidos de que el turismo será un gran protagonista en la agenda de la reconstrucción”.

PreViaje es la mayor inversión en turismo del Estado Nacional en la historia para reactivar al sector y otorga un crédito por el 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para 2021 antes del final de 2020, que se podrá utilizar tanto en ese viaje como en otras durante el año próximo.

El programa involucra a alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales y ferias y convenciones, entre otros servicios.

La cartera de Turismo y Deporte extendió los plazos para obtener este beneficio a quienes quieran viajar durante enero de 2021, que podrán hacer su compra hasta el 20 de este mes, y los que viajen en febrero siguiente hasta el 30 de noviembre, en tanto para el resto sigue vigente el plazo hasta fin de año.