Lo cierto, es que, cuando la estructura padece humedad, la pintura sale, se crean numerosas manchas, formación de hongos y la fachada comienza a evidenciar desgastes a simple vista que no parecen frenar. Pero también se acentúan problemas asociados: la humedad corroe todo a su paso, y los muebles y objetos cercanos comienzan a resentirse, casi siempre envejeciéndolos y dejándolos obsoletos. Peor todavía, genera o complica inconvenientes respiratorios y alérgicos en muchas personas, volviendo muy perjudicial el aire que se respira.



De este modo, si hay humedad recurrente en el hogar, lo mejor será explorar una resolución profesional y continua. Y nada como las placas antihumedad decorativas que cumplen la soñada función 2x1 para devolverle sequedad y estilo a las paredes y techos, absorbiendo la humedad mediante su panel microporoso de alta tecnología y posteriormente filtrándola de manera graduada e inapreciable al ambiente, acabando con ella.



Lejos de tratarse de un producto antiguo, lo que sabemos es que en nuestro país las placas llevan apenas poco más de una década y les alcanza para posicionarse como la opción que más vanguardia, elegancia y eficiencia asegura da, para olvidarse de los problemas de humedad para siempre, y no solo ocultarlos a la vista un corto periodo de tiempo.



En Buenos Aires, y con llegada a todas las provincias, Leplak es una de las principales empresas en venta de placas antihumedad, que sigue creciendo al punto de contar con varias sucursales en zonas estratégicas de ciudad y provincia en las que ofrece productos de altísima calidad impermeabilizante para paredes y cielorrasos, también pinturas decorativas antihongos de elevado poder cubritivo. Sumado, como le cuentan a minutouno.com, a un servicio de instalación propio, muy profesional y ágil, que promete en apenas 24 horas y sin necesidad de deshabitar el lugar, acabar para siempre con el problema más angustiante de los domicilios, sobre todo de aquellos que se ubican en zonas cálidas y tropicales donde las lluvias y humedades son recurrentes.



Una inversión que rinde, indican. Las placas antihumedad son realmente más accesibles que otros tratamientos y además son para toda la vida, no necesitan mano de obra extra, no padecen desgaste ni dejan suciedad en su colocado. También son sustentables, tal como demanda cada vez más la arquitectura y el interiorismo moderno enfocado en el cuidado del medio ambiente en los materiales que usa.



Una solución en pleno auge que devuelve disfrute a los hogares, lucimiento a las paredes y tranquilidad al bolsillo, concluyen.