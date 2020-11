Racing perdió con Atlético Tucumán y sumó su cuarta derrota consecutiva

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1329591821790556161 #LPFxTNTsports | ¡Pegó el Decano! Lucas Melano aprovechó la recuperación de Leonardo Heredia, metió un derechazo cruzado y marcó el 1-0 sobre la Academia.



Atlético Tucumán Racing

Racing no encuentra el rumbo en la competencia local, donde perdió los cuatro partidos jugados y llegará con muchas dudas a la reanudación de la Copa Libertadores el próximo martes, cuando reciba al campeón vigente del certamen continental, el brasileño Flamengo, por los octavos de final.



Cristian Lucchetti tuvo otra actuación decisiva ya que le atajó un penal a Fabricio Domínguez en el primer tiempo, cuando el partido estaba igualado sin goles y esa acción pudo haber cambiado el destino del encuentro.



Atlético Tucumán no brilla con su juego, pero es sólido y efectivo (marcó 11 goles), lo que le permitió ganarle a todos los rivales de la zona 1; sumar 12 puntos y asegurarse la clasificación dos fechas antes de completarse la fase inicial.



Si este viernes empatan Arsenal y Unión el conjunto tucumano se asegurará el primer puesto y si gana uno de los dos, ya Racing estará hundido en la Fase Complementaria..



Racing trasladó sus infortunios a Tucumán, adonde no viajó sugestivamente su director deportivo, Diego Milito y sí lo hizo el presidente, Víctor Blanco, y en esta ciudad además de sufrir su cuarta derrota consecutiva en el torneo -una de las peores rachas de su historia- sufrió la lesión de Darío Cvitanich.



El delantero seguramente no estará disponible para el cotejo de ida de la Copa Libertadores del martes contra Flamengo, por los octavos de final. Casi sin chances de llegar a la instancia donde estará en juego el título de la Copa de la Liga Profesional, toda la atención de Racing está puesta en la serie con el campeón defensor del torneo continental.



Becaccece, quien se quedó en Buenos Aires para dirigir la práctica matutina con los titulares y llegó a Tucumán horas antes del cotejo, puso una formación con varios juveniles a los que apuntaló con experimentados como Nelson Ibáñez, Lucas Orban, Walter Montoya y Cvitanich.

#LPFxTNTsports | ¡Ganó Heredia en el área! El punta del Decano se anticipó para puntear la pelota e Ibáñez no pudo evitar el segundo de Atlético Tucumán.



Atlético Tucumán Racing





