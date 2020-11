Elecciones en Estados Unidos: el recuento manual en Georgia confirmó el triunfo de Joe Biden

Biden venció a Trump por 12.284 votos,

dijo un comunicado publicado en el sitio web del secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik.según los resultados finales de la auditoría, citada por la cadena CNN, que destacó que las cifras finales representan una "ligera caída para Biden en comparación con los resultados" proyectados, si bien le aseguran el triunfo en el estado y en la elección general, algo que el presidente Donald Trump se niega a reconoce y mantiene sus denuncias de que su candidatura a la reelección fue víctima de un fraude.Durante el recuento manual los funcionarios de cuatro condados encontraron nuevos lotes de votos que no se contaron el día de las elecciones o no se transmitieron correctamente al Secretario de Estado para su recuento.





En total, se descubrieron más de 5.800 votos no contados, de los cuales sólo 1.400 fueron para Donald Trump, quien dijo que los descubrimientos eran prueba de irregularidades, añadió CNN. Los funcionarios estatales enfatizaron que estos fueron accidentes causados ​​por errores humanos y no indicativos de fraude o manipulación de votos.



El secretario Raffensperger, un republicano, fue criticado tanto por Donald Trump como por los senadores republicanos en funciones del estado, David Perdue y Kelly Loeffler, quienes le pidieron que renunciara después de acusarlo falsamente de no "entregar elecciones honestas y transparentes".



Mientras el presidente saliente, Donald Trump, continúa desafiando los resultados de las elecciones del 3 de noviembre y se niega a concederle la victoria, Biden comenzó con los primeros nombramientos entre los cientos que designará en los próximos meses.