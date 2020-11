Instagram censuró una foto de la periodista Luciana Peker

“La democracia de las redes no es democracia. Haces una nota y te dicen asesina, que te van a cagar a piñas o buscarte para tirarte pintura. Te insultan el cuerpo sin posibilidad que ningún cuerpo resista de pie. Te intentan hackear Twitter. Se hace un repudio en la cámara de diputados. Lo citas. Lo escribís. Bloqueas agresiones. Posteas una historia de la caravana por el aborto legal e Instagram te dice que aceptas que se trata de una organización peligrosa o violenta o no podés seguir escribiendo”, aseguró junto a una captura que da cuenta del contenido eliminado.

“Hay que generar nuevas y mejores estrategias. Está erosión y la falta de democracia real en la información, el machismo creciente y el ninguneo a la voz de las mujeres no da para más. La exposición de quienes levantamos la voz genera demanda y agresión. Pero se necesita reciprocidad, coordinación y protección para que la voz no se apague y podamos multiplicar el desafío de seguir avanzando. Y hay que explicarle a las redes sociales que las mujeres luchamos contra la violencia, no somos las violentas. Y a las lectoras que busquen nuestros libros y nuestras notas porque si solo vamos a ver lo que está en las redes estamos fritas. Y cansa. Mucho”, continuó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luciana Peker (@luciana.peker)

Después, Peker volvió a publicar la imagen junto a un posteo: “Esta es la foto que reportaron como violenta y que Instagram no solo censuro, sino que me hizo aceptar que infringe las normas comunitarias y que pertenece a organizaciones peligrosas. Es una muestra de cómo las redes sociales violan la libertad de expresión y los derechos de las mujeres”.