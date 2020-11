Massa: "Una Argentina federal es una Argentina conectada y unida"

Sergio Massa, titular de la Cámara baja estuvo en la provincia de Entre Ríos, donde junto al gobernador Gustavo Bordet y al titular de Transporte de la Nación, Mario Meoni, recorrieron el puerto de la ciudad de Diamante, en la que también se construirá un Centro de Deconsolidación de Cargas.

Como parte de los convenios firmados entre la cartera de Transporte y Entre Ríos, también se desarrollarán terminales de ómnibus en las ciudades de Paraná, El Pingo, Concordia, Feliciano y Villaguay, y se dragará el puerto de Ibicuy.

La firma de los acuerdos se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en la capital Paraná. Durante el encuentro, Sergio Massa destacó: “El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de respaldar el trabajo del gobernador y de la provincia de Entre Ríos, e invertir en dragado de puertos y en conectividad ferroviaria y del transporte automotor".



"Cuando hablamos de federalismo, hablamos de una Argentina unida y conectada. Y eso significa inversión en puertos, en caminos y en ferrocarril. La mejor forma de mostrar federalismo es con recursos e inversión, no con palabras", indicó también Massa. Y agregó: “Si no hay puertos, trenes y camiones conectados, no hay competitividad logística, pero tampoco hay unidad de la Argentina".



"Hoy la firma de convenios es una demostración clara de que el gobierno nacional hace federalismo en los hechos, no en las palabras”, sostuvo también.



Por su parte, el ministro Meoni expuso que “la mirada estratégica que tenemos es para el desarrollo integral del país y de la carga, tanto fluvial como marítima, para darle a la Argentina un gran valor logístico” y agregó que “para recuperar la competitividad es imprescindible tener trenes a lo largo del país y barcazas cargando en todos los puertos del país, no solo cerealeros, sino que otros productos también puedan salir”.



Acompañaron la jornada: la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, los diputados nacionales Marcelo Casaretto, Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Blanca Osuna, y el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera.