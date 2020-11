Muere un concursante del programa 'Wipeout': se infartó en el set de grabación

Según narraron fuentes de la producción del programa a la revista Variety, el concursante necesitó atención médica tras terminar la prueba. Así, fue atendido en el set de grabación y, posteriormente, trasladado al hospital donde falleció.

Después de que el medio estadounidense TMZ avanzara la noticia, la productora del formato, Endemol Shine North America, aseguró este viernes que todos los participantes en el programa televisivo se someten a un examen médico. Ahora, además, esta prueba se complementa con el test de la Covid-19, que han tenido que realizarse los últimos participantes.

