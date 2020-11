Se bajó el barbijo en el colectivo y desafió al chofer y a los pasajeros: las redes hicieron lo suyo

"Una #Estúpida le dijo al chofer que no tenía bien puesto el barbijo. El chofer me invitó a bajarme. Le dije: -Ni me lo pongo ni me bajo. De usted depende cuanto tiempo quiera perder. Seguimos en viaje", tuiteó mostrando su rostro en primer plano, sin protección.

Más de un millar de comentarios consiguió el tuit publicado en la tarde de este sábado: algunos felicitando a la autora del "barbijoberrinche"; la mayoría, con reproches de toda índole... Algunos, imperdibles.