Boxeo: Tyson explicó por qué volvió a comer carne

"Esa dieta no me daba la fuerza necesaria para entregarme resistencia y el máximo de energías", indicó el ex campeón mundial de peso pesado de Estados Unidos antes del enfrentamiento con su compatriota ."Hoy como sólo carne, preferiblemente alce y bisonte. Es comida que me hace sentir en forma", indicó a la agencia de noticias ANSA.

Mike Tyson, de 54 años, peleará contra Jones Jr., de 51, en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, en un encuentro estipulado en ocho rounds de dos minutos cada uno.

El excampeón mundial de los pesados compitió de manera profesional por última vez en 2005, cuando cayó ante l irlandés Kevin McBride, en su sexta derrota de 58 presentaciones.

Jones, campeón en las categorías de peso medio, supermediano, semipesado y en los pesados, no pelea desde febrero de 2018, cuando se impuso a Scott Sigmon, también de Estados Unidos.

Mike Tyson, quien se declaró en quiebra en 2003, protagonizó en 2006 algunas exhibiciones de boxeo de cuatro asaltos ante el estadounidense Corey Sanders.