"Sierras Girls": furor en las redes por el sitio de Turismo de Córdoba y sus insólitas traducciones

“Sierras Girls” en lugar de Sierras Chicas, o “Nerd”, por Nono, son algunas de las localidades que aparecen en inglés, con un nombre que nada tienen que ver con la original.

Sierras Chicas también aparece como "Garotas Sierras" en portugués, mientras que la localidad de Salsipuedes aparece en inglés como "Get out if you can".

Cordona Turismo1.jpg Insólitas traducciones de la página de Turismo de Córdoba.

Mientras la provincia se prepara para recibir turistas e intenta llegar al público mundial, esto provocó una ola de memes y reacciones en las redes sociales.

Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares.

- No se diga más

— Martín Gaitán (@tin_nqn_) November 23, 2020

Es cierto...♂️♂️ LA FALDA: — Bruno Barla Lat (@bablati) November 23, 2020