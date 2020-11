Compró un comic de Batman a 10 centavos: lo vendió a 1,5 millones de dólares

La casa de subastas especializada Heritage Auctions Comics and Comic Art, de Estados Unidos, anunció y remató un ejemplar sin restaurar del que sería el debut de uno de los superhéroes más famosos del mundo, tanto en las novelas gráficas como en el cine o la televisión, informó el sitio Hollywood Reporter.

"No estoy para nada sorprendido con el resultado. Después de todo, esta es una de las copias mejor conservadas que vas a ver de uno de los comics más importantes que se hayan publicado", senaló satisfecho Barry Sandoval, vicepresidente de Heritage Auctions Comics and Comic Art, tras la subasta.

El remate en cuestión fue online y formó parte de una serie de subastas de comics pautadas por la compañía a partir del 22 de noviembre. Tras el plato fuerte de Batman se vendieron otras novelas gráficas del Caballero de la Noche, pero ninguna con tantos ceros en su precio final.

Batman apareció por primera vez ante el público en "El caso del sindicato químico", que fue publicado por la editorial National Publications en mayo de 1939. Al momento de salir al mercado el número costaba 10 centavos de dólar, pero 81 años más tarde su valor (y el de la moneda estadounidense) es muy distinto.

De hecho, en 2010 la misma casa de subastas remató un ejemplar del número 27 de "Detective Comics" a US$ 1.075.000, pero el que salió a la venta este año alcanzó un precio mayor porque su estado era "bueno/muy bueno 7.0", tal como lo definieron los especialistas de Certified Guaranty Company.

Con todo este no es el precio más exorbitante que haya alcanzado una novela gráfica en una subasta. De hecho la "Bati-subasta" no le llegó ni a los talones al "Super-record" de Superman, cuya primera aparición, que fue en el "Action Comics No. 1" cotizó a US$ 3.200.000 en eBay en 2014 por tener un estado casi perfecto de 9.0 puntos.