Griezmann rompió el silencio sobre su relación con Messi y reconoció diferencias

"Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no. Pero me dijo una vez que -al estar en su equipo- iba a muerte conmigo y lo siento cada día", expresó el delantero, en una entrevista concedida al exjugador argentino Jorge Valdano para el programa "Universo Valdano".

Griezmann

Griezmann desmintió a Eric Olhats, su ex representante, y a un familiar suyo, quienes dejaron entrever que el atacante del seleccionado francés estaba a disgusto con Messi desde su arribo procedente de Atlético de Madrid.

"Leo sabe muy bien que le tengo mucho respeto, que le veo como un ejemplo y que aprendo de él. Le dije que no tengo nada que ver con ellos. Pudo haber comentarios hasta en el vestuario, pero quería pedir perdón si tenía que hacerlo, en el campo", agregó Griezmann.

Después, se refirió a las críticas que recibió en el último tiempo por su nivel. “A veces se pasan. No se está viendo al mejor Griezmann, pero se necesita la ayuda de todo el mundo. Cuando perdemos, soy del primero que hablan. Como yo no hablo, soy un blanco fácil”, dijo.

“Yo creo primero que en año y medio tuve tres entrenadores. Muy difícil cuando llegas al Barcelona, de un club con un estilo contrario (Atlético de Madrid) y tienes tres entrenadores con una pandemia de cuatro 4 meses casi sin jugar... es como difícil y claro todavía necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mi. Y todavía más con tres entrenadores y tres sistemas diferentes”.

A su vez, insistió en que debe tolerar que todos opinen en contra suyo y eso lo termina afectando: “Además, los candidatos a la presidencia también hablan de mi. No creo que sea lo mejor para mi que ellos hablen sobre si soy o no un buen fichaje”. En ese punto, fue tajante: “Si a mí se me ha fichado es porque creen que puedo ayudar y si yo vine, es porque creo que puedo ayudar. Pero a lo mío, no como la gene quiere, no regateando a cinco defensores, sino con trabajo”.