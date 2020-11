¿Quedan buenos tintos por debajo de $250?

Es verdad que quedan en la góndola vinos accesibles y bien hechos. También es cierto que según donde se los compre tienen incluso valores más atractivos. En eso, no es ninguna novedad que los supermercados chinos garantizan a menudo el precio más bajo, fundamentalmente porque en esos locales las etiquetas rotan mucho.

Pero de todos modos hacemos para vos un recorrido ampliado a otras bocas de venta.

¿Qué gustos dominan?

En este segmento no hay que buscar ni madera ni complejidad, por redundante que suene: aquí lo que manda es la fruta simple, el paladar de baja acidez y los taninos moderados, casi pulidos.

Por eso mismo, son tintos muy gastronómicos. Sí, ya sabemos que el maridaje y etcéteras son planes para otros niveles, pero detengámonos acá un segundo. Un Bonarda –la mayoría de los tintos en esta gama son con base a o cortados con Bonarda– ofrece un perfil suave y frutado para ponerle sabor a una comida simple, como unos fideos con oliva, queso rallado y ajo, o un churrasco a la plancha con papas.

¿Pizzas? ¿Pastas? ¿Picadas? Van perfecto con este modelo de vino. No en vano dominan las mesas de los bodegones, brillan en el quincho del club y mandan en las sobremesas. Aunque claro, no todos los vinos tienen la misma performance: algunos son entre abocados y francamente dulzones –los descartamos, no hablamos hoy de ellos–; otros tienen algún grado de desbalance –o son ácidos o rústicos al tacto, aunque son los menos–; y un tercer grupo también minoritario no ofrece sabores del todo agradables.

Elegidos

Hay, sin embargo, un drink team de mejores tintos hasta XXX. En tiempos de vacas flacas, los buenos de esta clase son:

Finca Las Moras Malbec 2020, $210. Uno de los vinos más vendidos del país. Razones de sabor no le faltan para este rango de precio.

Don Valentín Lacrado Cabernet Sauvignon 2020, $200. Lanzado en 2019, el estilo es el histórico, de perfume suave y boca de frescura justa.

Portillo Malbec 2019, $240 Del Valle de Uco, con gran frescura y paladar jugoso. Ficha puesta.

Eugenio Bustos Leyenda Malbec 2019, $237. Poco conocido, se elabora con uvas de Valle de Uco, suave y bien frutal.

Rutas de Cafayate Red Blend Expresivo 2019, $258. Elaborado con uvas de Cafayate, recuerda a las frutas rojas, con un paladar ligeramente dulce.

Los Haroldos Estate Reserva Malbec 2019, $340. Con un combinado de uvas de Uco y de otros rincones de Mendoza, resulta bien frutal con expresión jugosa.

Cruz Alta Malbec 2018, $307. Bodega La Rural embotella este tinto que propone sabor

frutal y una sensación amable.

Quizás vos tenés alguno más para sumar. ¿Nos contás cuál?