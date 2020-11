Real Madrid: la figura que quiere dejar el club la próxima temporada

Esto salió a la luz cuando el padre y representante del jugador Isco Alarcón habló con el programa "El Laguero" de la cadena SER y, aseguró que su hijo quiere dejar el club "Merengue" en el próximo mercado de pases. El futbolista tiene firmado un contrato hasta junio de 2022 pero al no contar con los minutos deseados, comenzó a pensar en la posibilidad de buscar un nuevo destino.

"Ahora mismo no tenemos ofertas, pero Isco quiere probar en otras ligas", reconoció Paco Alarcón. Hasta el momento, el mediocampista disputó tan solo siete partidos de los cuales solo tres formó parte del once titular. Mientras que en la actual edición de la Champions League no tuvo oportunidad de sumar minutos de juego. Luego, su padre agregó que "quedarse en el Real Madrid no supondría un problema".

Por otro lado, según informó la prensa española, el club español no vería con malos ojos negociar una transferencia o un préstamo con opción de compra, ya que no entra en los planes de Zinedine Zidane de los próximos meses.