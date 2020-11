Pidieron que les devuelvan el dinero porque no les gustó la verdura, y atacaron a golpes a la vendedora

mujer boliviana agredida mar del plata Discriminación y golpes en una verdulería de Mar del Plata

“El individuo entra golpeando a la empleada, prácticamente sin mediar palabra", explicó la dueña del local de Mar del Plata, confirmando lo que registró el video y agregó: "La golpea, empuja y agrede verbalmente. También lo hace con el empleado pero se ensaña con Gaby que es quien recibe todos los insultos”.

En el video se logra apreciar cómo el hombre golpea y también empuja a su propia pareja para poder pegarle a Gabriela. También se ve que la mujer del agresor increpa a la trabajadora. Además quedó registrado que el atacante le grita a unas personas que se acercaron a ver qué pasaba y la intervención de otro los trabajadores, quien se interpone para defenderla y forcejea con el agresor.

Desde la verdulería indicaron que las agresiones incluyeron discriminación verbal como por ejemplo “boliviana de mierda, volvete a tu país”.

De acuerdo con lo que trascendió, la discriminación y los golpes se habrían desatado cuando la pareja agresora hizo una compra y, al no gustarle la mercadería, reclamaron que se les devolviera el dinero. Cuando los empleados se negaron, comenzó la violencia.

Por su parte, Gabriela declaró a medios de Mar del Plata tras el ataque y la discriminación: "Se lanzó encima mío diciendo que le había pegado con una cadena a su señora pero nunca la toqué". Luego agregó: "Les dije que se fueran, él se abalanzó y me pegó una piña, me empezó a agredir y mi compañero se puso a cubrirme. Una me la pegó en la cabeza”.

Respecto a la actitud de la mujer de la pareja, reveló: “La señora me gritó diciéndome que era una boliviana de mierda y que me volviera a mi país. Estoy tratando de ubicar a estas personas para que les llegue la denuncia. Se le pudo ver la cara, no les importó nada".