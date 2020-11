Violentos videos de detenciones a asambleístas ambientales en Chubut: "¡Lo estás ahogando!"

Se trata de Lionel Delgado y Guadalupe Harris, a quienes se los ve en un video en la ruta, siendo agredidos y esposados sin ningún motivo por personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

chubut 2

Del operativo también participó un hombre que, sin cédula oficial y vestido de Civil, se identificó como parte la Brigada de Investigaciones. Fue él quien agarró del cuello a uno de los presentes, al punto de dejarlo casi sin aire. "¡Lo estás ahogando!, lo estás ahogando", se escucha gritar a los asambleístas.

chubut

"Después de que nos detuvieron el auto estábamos pidiéndoles que por favor no lo golpeen al compañero que estaba en el suelo y según él, como maniobra de reducción, me agarró de este brazo así y del cuello después. Le pedí que me aflojara un poco porque estaba asustado. Ahora le estamos pidiendo que se identifique porque está de civil", comentó el damnificado. En las grabaciones le pidieron al funcionario que se identifique, pero se excusó diciendo que "no había llevado identificación".

chubut 2

Delgado terminó tirado en la ruta, sangrando y esposado. "Lionel Delgado me llamo, soy de Trelew", atinó a decir mientras una compañera lo filmaba.

Según testigos de la marcha contra el proyecto de zonificación presentado por el gobernador Mariano Arcioni, que abre a la explotación megaminera a 30 años, personal policial se infiltró en la multitud para detectar quiénes eran los organizadores y luego proceder a las detenciones "violentas y sin motivos".

Ambos detenidos fueron liberados a la media hora en la Comisaría de Rawson. El auto de Harris quedó secuestrado y ella, tras la liberación, apuntó que en su vehículo "no había nada" por temor a que le "plantean" mercadería ilegal.