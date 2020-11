Daniel Gollan adelantó que a mediados de marzo "unas cinco millones de personas estarán vacunadas"

"Si la vacuna llega a mediados de enero para mediados de marzo tendremos más de 5 millones de personas vacunadas, las que están en el grupo más vulnerable", precisó Gollan. Y agregó: "En un principio se vacunará en los geriátricos, en la obra social IOMA y en 313 escuelas de la Provincia".

Por otra parte, el Ministro indicó que "por el momento no hay una alerta de que falten jeringas" y sostuvo que este "es un operativo gigante, con más de 5 mil personas extras que trabajarán en la vacunación".

Asimismo, Gollan, en declaraciones radiales, manifestó que estará garantizado "el recurso humano y especialistas en manejar la cadena de frío" para el resguardo de las vacunas.

Sobre la temporada de la verano, el titular de la cartera sanitaria bonaerense manifestó que: "La gente debería llegar a la playa con el barbijo y tratar de mantenerlo. Habrá que mantenerlo". "Pedimos mayor control en las fiestas. Si el clima da que sea al exterior. Que no sean más de 10 personas", dijo.

"No vamos a pedir la PCR porque no alcanzarían los laboratorios. Cuando la persona está asintomática la PCR daría negativa. La efectividad es muy baja. No valdría la pena", aseguró.