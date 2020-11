Murió Maradona: el día que Diego estuvo en C5N

C5N - El Diario con Víctor Hugo: anécdotas futboleras de Diego Maradona

"Veo una Argentina de rodillas", comenzó diciendodurante la entrevista con El Diario, el programa que conducía Víctor Hugo Morales, que duró una hora. "Veo una Argentina -continuó- donde todo el mundo quiere ir a comprar y no puede o si va a hacerlo, no le alcanza".



"Hoy nadie votó a Macri. Es una cosa que no me deja dormir", dijo, al referirse a las conversaciones que mantiene con algunos argentinos. "Macri no creo -agregó- que pueda cambiar nada. Suspendió la agenda porque se lesionó jugando al pádel. Dejame de joder".

"Tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. No sabe leer y es Presidente de la Nación", lanzó, sentado en uno de los sillones de los estudios del canal. "A Macri, mejor no tratarlo. Es un buen empresario que puede hacer negocios", expresó.

El astro también consideró que es una "vergüenza" que el Gobierno haya decidido en marzo último desvincularse de la cadena Telesur, la señal multiestatal de noticias que emite desde Caracas. "Después ellos decían que se cortaba la libertad de prensa", expresó.