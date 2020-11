Jorge Valdano emocionado por la muerte de Diego Maradona: "Hasta la pelota llora"

El ex futbolista y perdiosta, Jorge Valdano, se preparaba para cubrir el partido entre Atlético de Madrid y Lokomotiv, cuando le pidieron que hable sobre su amigo y compañero, Diego Maradona, y dijo: "Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado situaciones así. Era de una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre”.

Al ser interpelado por una periodista el ex futbolista se emocionó, no pudo seguir hablando y salió del aire.

Valdano llanto

Minutos después volvió y señaló: "Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol (pronunció sus palabras desde el Wanda Metropolitano). Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y la gente. Toda Argentina le llora y todo aquel al que le gusta el fútbol, también. Hasta la pelota llora".

Por su parte, Ricardo Bochini, ídolo de Diego Maradona, escribió un sentido mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Que en paz descanses, Diego. Sin vos el fútbol no será igual. Siempre te recordaré", acompañado con una foto de ellos dos.

Maradona nunca se cansó de decir que Bochini era su ídolo y cumplió un sueño cuando el 25 de junio de 1986, el emblema de Independiente ingresó a falta de cinco minutos en el triunfo ante Bélgica por 2 a 0 con goles del eterno número "10".

“Bienvenido maestro, lo estábamos esperando" fue la frase que se hizo histórica sobre el mito de las palabras de Maradona a Bochini en el estadio Azteca de México. Otra versión indica que expresó: "dibuje maestro".

La última vez que se encontraron fue el 22 de febrero de 2020 cuando Independiente enfrentó a Gimnasia La Plata, dirigido por Maradona, por el campeonato local en el que Diego recibió un homenaje del club de Avellaneda.

Maradona dialogó con Bochini otras glorias del Rojo como Daniel Bertoni, Ricardo Pavoni y Miguel Ángel Santoro y aprovechó la oportunidad para ratificar su preferencia por el Bocha.

"Yo voy a seguir contando en el mundo que el Bocha fue mi maestro, no tuve otro, no tenía televisión para ver. Yo venía a ver a Independiente", aseguró ese día Maradona.

Diego hizo otro pedido con destino para la dirigencia de Independiente: "Basta de Libertadores, el estadio se tiene que llamar (Ricardo) Enrique Bochini".