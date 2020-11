Murió Maradona: "Siempre hablaremos de él en presente"

"Para un hincha de Argentinos Juniors, y del fútbol argentino, hubo un antes y un después de Maradona. No fue lo mismo, fue otra cosa", aseguró a C5N el Presidente, quien decretó tres días de duelo nacional tras enterarse de que murió Maradona, este miércoles, a los 60 años.

diego maradona alberto fernandez Foto: Presidencia

"Circuló la noticia del fallecimiento de Diego y a los 10 minutos me escribió el Presidente de España (Pedro Sánchez) transmitiéndome su dolor. Al ratito me escribió Celso Amorim, el canciller de Lula, al ratito me escribió Lula, recién me escribió Pepe Mujica, me escribió el Canciller mexicano (Marcelo Ebrard)", enumeró Fernández, para quien "ninguno de nosotros tiene noción de lo que es Maradona en el mundo

"Era nuestra imagen viva, el nombre que afloraba en la boca de cualquiera cuando uno decía que era argentino", aseguró el Presidente, quien describió al Diez como "una de las personas más genuinas" que conoció al que se le pidió "que sea el ejemplo" cuando "era simplemente un hombre con todas las fortalezas y debilidades que cada uno de nosotros tenemos".

"Creo también que fue tan enorme que muchos argentinos le exigieron un nivel de perfección que a ningún ser humano se le debe exigir", expresó el mandatario, que recibió muchas veces el apoyo público de Maradona durante su primer año de gobierno.

"Va a haber muchos días de duelo. Uno todavía habla de Diego y sigue hablando en presente, y creo que vamos a hablar siempre en presente. Hay personajes que finalmente nunca se van, que marcan un momento del mundo y que ese mundo quedó marcado por ellos", expresó Fernández antes de agregar que "Maradona es uno de ellos".