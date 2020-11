"¿Dónde estaban?": el reclamo de Ernesto Cherquis Bialo al entorno de Maradona

Ernesto Cherquis Bialo

"Es un día cruel. Sabíamos que esta actitud de mostrarse el día de su cumpleaños, con tanto dolor, con tanto esfuerzo, era propia de alguien que pedía ayuda y ninguno de los que brindan con él ese día no tenían nada que ver. Eran rostros ¿Pero donde estaba el amor?", analizó Cherquis Bialo en C5N, sobre lo cual agregó: "Estaba enfermo porque no había nadie que lo acariciara. No estaba doña Tota, no estaba don Diego, no estaban las hijas ni los compañeros que lo aman... ¿Dónde estaban? Se les escapó esta asistencia del partido más difícil".

"Diego dio todo y lo que recibió fueron frases", aseguró y advirtió que "este era el momento de la soledad" y que Maradona "estaba con arresto domiciliario, pero sin los rostros amigos". En ese sentido, aseguró: "Amó tanto a su casa, a su marginalidad, a su pelota, a sus compañeros, al público. Nadie que ama tanto puede vivir sin ser amado".

Sobre el festejo público en su último cumpleaños, Cherquis evaluó que "sometieron a Diego al mostrarlo como no merecía, a llevarlo con un tremendo esfuerzo con la excusa de entregarle unas plaquetas especulativas y marketineras, para usarlo hasta el último hálito. Lo llevaron hasta la mitad de la cancha y después lo hicieron caminar 30 metros más para que se siente en un sillón donde se veía el logo de una marca, porque había que cumplir con los sponsor".

Al respecto acusó: "Esos son los que se valieron de Diego Maradona, y los rostros que lo blindaron para que cumpla los compromisos con los sponsors, porque estaba el logo de la Selección Argentina y de la AFA, de este campeonato que se está jugando. A eso lo expusieron".

"Hubo algunos jugadores, según refirieron, que él no se enteró que lo fueron a ver", acusó sobre el último cumpleaños de Maradona y agregó: "No podría decir que el fútbol se portó mal con Diego. Podría decir que algunos que están en las conducción del fútbol lo trataron como un objeto de marketing".