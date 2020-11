Conmovedora despedida de Cristiana Sinagra a Maradona: "Te amaremos por siempre"

Maradona y Sinagra se conocieron cuando el fallecido ex futbolista estaba instalado en Nápoles junto a Claudia Villafañe. Ambos mantuvieron una relación extramatrimonial y fugaz, encuentro en el cual ella quedó embarazada.

El 20 de septiembre de 1986 nació Diego Junior, a quien Maradona reconoció como hijo propio recién en 2016, pese a los reclamos del joven y el increíble parecido físico entre ambos.

Tras ese abrazo entre padre e hijo que quedará grabado en la memoria de su familia y de todos sus seguidores, la relación entre Sinagra y Maradona continuó en buenos términos y sin rencores por parte de la italiana que el miércoles lo despidió en Instagram:

“Tu per me non andrai mai via, ti ameremo per sempre - Tu, para mi, jamás te irás, te amaremos por siempre, en español-”, escribió en un mensaje acompañado por siete corazones.

La imagen dice más que las palabras: Diego Junior, Maradona y Sinagra, los tres abrazados y sonrientes en una selfie que termina con años de enfrentamientos por la paternidad del joven y queda para el recuerdo.

