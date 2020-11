El día que Maradona insultó a los italianos que silbaban el Himno argentino

Los equipos ya estaban alineados en el campo de juego y los italianos se encargaron de dejar en claro su apoyo incondicional al seleccionado alemán luego de quedar afuera en semifinales contra Argentina.

Las seis palabras que salieron de la boca de Diego Maradona fueron tomadas por la cámara de televisión y recorrieron el mundo: “¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!”, reaccionó el Diez ante los abucheos ensordecedores.

El enojo era entendible: Maradona era la estrella del Nápoles, equipo italiano en el que había debutado el 5 de julio de 1984 tras su paso por el Barcelona. Había conseguido la Copa UEFA, dos campeonatos y la Supercopa de Italia.

“En las entrañas del Meazza, sentí un ambiente raro. No sé, un silencio demasiado grande, demasiado frío… Cuando salimos sentí una silbatina como pocas veces en mi carrera. Nos reventaban los oídos, pero a mí no se movía un pelo, al contrario: me daba más fuerza. Durante el himno, que casi no se escuchó por el abucheo de los italianos, traté de mantener la frente bien arriba y recorría la gente con la mirada. Me tocó el antidoping. ¿Cómo no me iba a tocar el control?”, contó Maradona en su libro autobiográfico ‘Yo, el Diego’.