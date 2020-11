El profundo dolor del Chino Maradona tras despedir a Diego: "Deseaba que se despierte"

El Chino fue uno de los familiares que participó de la ceremonia íntima en la Casa Rosada. Luego de darle el último adiós al ídolo popular, habló en LAM sobre su distanciamiento desde 2014 por problemas de familia y su sentimiento en el velatorio.

"No voy a decir que me arrepiento porque era levantar el teléfono, hablar con él y no lo hice. En ese momento quizás fue una mala decisión, equivocada, pero decisión al fin. Como dice mi mujer: 'la vida es un segundo'. Y yo no la supe aprovechar", se lamentó por la pelea con Diego desde que comenzó la relación con Rocío Oliva.

"La convivencia del 2014, el día a día, el trato, prepararle un mate, el desayuno, cualquier cosa para comer. Esas cosas me quedan para siempre en la memoria. Y más allá de todo lo que él me dio, me quedo con lo simple que le gustaba, la simpleza", comentó.