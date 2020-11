Niembro: "Diego tenía las virtudes y los defectos que tenían todos los argentinos"

“Alguien dirá qué pasa con este muchacho que está enamorado de Diego. Sí, a morir. Diego vivió una vida conflictiva. La que puede vivir cualquiera de nosotros y es oculta, escondida. La de él se televisaba. Algunos se metían en el pliegue de sus sábanas. Pero Diego era un tipo sensacional”, inició Niembro.

“Alguna contradicción tuvo. A alguien le puso cara de culo alguna vez. Alguna vez se adhirió a alguna causa que no se justificaba. Pero en general, Diego va a tener actos que lo van a marcar para toda la vida”, continuó.

El cierre fue muy contundente: “Diego es el arquetipo del argentino. Alguna dirá ‘el tipo del argentino es alguien elevado, buen sombrero, buena pinta, que vive en un buen barrio, que vive en tres o cuatro universidades’. Puede ser. También. Pero este (Diego) también. No me lo descartes. No me lo desplaces porque nació en un barrio humilde. Porque no tuvo la oportunidad de ir por la universidad y no se conectó con tanta gente tantas veces. Diego tenía las virtudes y los defectos que tienen todos los argentinos”.