Alberto Fernández: "Si no hubiéramos organizado el velorio hubiese sido peor"

"Lo que pasó hoy, hubiésemos querido que no pase, y fue por la desesperación de algunos", advirtió el mandatario pero evaluó: "Si no hubiéramos organizado el velorio hubiese sido peor. Todo funcionó muy bien hasta que algunos se precipitaron porque se iban a quedar afuera".

"Lo primero que me preocupó al ver el féretro cuando me levanté fue no ver la camiseta de Argentinos. Yo estaba celoso como hincha, pero Diego es del mundo", agregó en diálogo con radio Continental y agregó: "Lo único que nos dio Maradona es felicidad. Hoy hablaba con Pekerman, esperábamos que se recupere. La noticia fue demasiada ingrata"

"Maradona ha entrado en el alma de todos los argentinos. Yo soy de Argentinos Juniors, donde nació Maradona. Ahí me miran con respeto", indicó.