Todos fueron Diego: el cálido tributo del Napoli a Maradona

En un partido válido por la cuarta fecha, grupo F, de la Europa Liga, jugado en el estadio San Paolo (que pronto será bautizado con el nombre del más grande futbolista del club del sur italiano), el equipo local redondeó una jornada perfecta.

Primero, porque sus jugadores evocaron y homenajearon al eterno capitán, saltando al campo de juego con camisetas con el número 10.

Embed #DiegoEterno Uno de los minutos de silencio más impresionantes de todos: el San Paolo despidió a la leyenda más grande de Nápoles, en la previa del partido en la #UELxESPN. pic.twitter.com/KGib71ImjG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2020

Y después porque completaron el trámite y doblegaron a un entusiasta conjunto croata, para otorgarle una ‘suerte de mimo’ a la memoria del astro, que brilló en la entidad entre 1984 y 1991, con la obtención de cinco títulos.

El zaguero italiano Armando Anastasio en contra de su valla (Pt. 41m.) y el mexicano Hirving Lozano (St. 30m.) convirtieron los goles del equipo dirigido por el DT Gennaro Gattuso, otro de los que se asoció al homenaje y también lució una casaca con el distintivo ‘10’ antes del arranque del partido.

El gol argentino de la jornada, con correspondiente tributo a Maradona elevando los brazos en señal de plegaria, lo aportó el santafesino Lucas Alario, quien sumó el cuarto tanto del Bayer Leverkusen, que le ganó al Hapoel Beer Sheva, de Israel (4-1).

El ex atacante de River Plate y Colón de Santa Fe marcó a los 35 minutos de la segunda parte, luego de haber ingresado doce minutos antes, según reflejó el sitio Soccerway. En el conjunto visitante actuaron los argentinos Mariano Bareiro (ex Huracán) y Marcelo Meli (ex Racing y Boca).

Embed Este triunfo es para ti, Diego. pic.twitter.com/dMQK1aqPmU — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 26, 2020

En la previa del arranque del cotejo, los jugadores del equipo alemán también homenajearon a Maradona saliendo todos ellos con camisetas número 10, para brindarle el correspondiente tributo al astro fallecido.

En Moscú, por la zona K, el local CSKA, con el cordobés Adolfo Gaich (ex San Lorenzo), empató sin goles con Feyenoord de Holanda, que tuvo en sus filas al ex San Lorenzo, Marcos Senesi.

Otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Tottenham (Inglaterra) 4-Ludogorets (Bulgaria) 0; AZ Alkmaar (Países Bajos) 0-Real Sociedad (España) 0; Granada (España) 2-Omonia Nicosia (Chipre) 1; Lille (Francia) 1-Milan (Italia) 1; Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-Villarreal (España) 1; Cluj (Rumania) 0-Roma (Italia) 2